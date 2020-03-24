إيطاليا تُقاوم كورونا.. عدد الوفيات يتجاوز 700 في 24 ساعة

ارتفع من جديد عدد الوفيات في إيطاليا جراء وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، حيث أحصت البلاد 743 حالة وفاة في يوم واحد، ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء تفشي فيروس إلى 6.820 حالة وفاة بهذ البلد، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها مساء اليوم الثلاثاء هيئة الوقاية المدنية.
وبالموازاة مع ارتفاع ضحايا هذ الوباء، سجلت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية زيادة في عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء، إذ تعافى 894 مصابا في ظرف 24 ساعة، ليبلغ مجموع المصابين الذي تعافوا من بالفيروس 8.326.
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