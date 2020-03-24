فلسطين تطلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي أن السلطة الفلسطينية طالبت صندوق النقد والبنك الدوليين، بدعمها ومساعدتها على مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن السلطة لم تتلق ردا حتى الآن. وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، عن كيفية التعاون بين فلسطين ودول عربية في مجال تقديم الدعم للسلطة الوطنية لمواجهة تحديات انتشار وباء كورونا المستجد في فلسطين. وقال العسيلي في حديثه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية في تعليق حول كيفية التعاون مع الدول العربية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد: “هناك اتصالات وهناك وعود من الدول العربية، خصوصا في مجال المواد الطبية والأجهزة الطبية لمكافحة الفيروس واجراء الفحوص. هناك وعود، نأمل أن تتحقق قريبا جدا”.

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