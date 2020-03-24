العراق: لا انسحاب أميركي من قاعدة الحبانية

مقتل 3 انتحاريين في نينوى

بغداد ـ وكالات: كشف مصدر عسكري في الأنبار أنه لا يوجد أي انسحاب للقوات الأميركية من قاعدة الحبانية. وقال المصدر لقناة “السومرية نيوز”، إن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول انسحاب القوات الأميركية من قاعدة الحبانية “عارية من الصحة”. ودعا المصدر “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة”. يذكر ان عددا من وسائل الإعلام تناقلت أمس الاول أنباء بدء القوات الأميركية في الانسحاب من قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار.

على صعيد آخر، تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل مجموعة انتحاريين في كمين محكم في ناحية القيارة جنوب مركز نينوى شمال العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، بآن قوة من قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت من قتل “3 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة”، في قرية صلبي جنوب غرب القيارة، جنوب الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد. وأوضحت الخلية، أن العملية جاءت “بواسطة إطلاق النار المباشر على الإرهابيين، بعد نصب كمين محكم لهم في القرية المذكورة”. وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث العراق في حينها.