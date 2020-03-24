ارتفاع إصابات "كورونا" في باكستان والعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الباكستانية، الثلاثاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية، فقد ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في جميع أنحاء باكستان إلى 7 حالات، وتماثل 6 أشخاص للشفاء.

ويُعد إقليم السند الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، حيث ارتفعت فيه الإصابات إلى 407 حالات، ويليه إقليم البنجاب بـ267 حالة، وارتفعت الإصابات في إقليم بلوشستان إلى 110 حالات، وإقليم خيبر بختونخواه 38 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان 80 حالة، وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة، و15 حالة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

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وفي العراق؛ شهدت الـ24 ساعة الماضية تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 316 إصابة مؤكدة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، الثلاثاء، بأن 13 حالة تماثلت للشفاء، فيما توفي 4 أشخاص.

وبلغت بذلك حالات الشفاء العام في عموم البلاد 75 حالة، يقابلها 27 حالة وفاة في عموم العراق حتى الآن.