الرئيس الأمريكي يحذر من مقترح الإغلاق العام للولايات المتحدة جراء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من مقترح الإغلاق العام للولايات المتحدة، مؤكدا ان هذا المقترح يمكن أن "يدمر" البلاد.



وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن أزمة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل.

وأكد البنتاجون، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي بلغ 174 حالة بزيادة 41 إصابة عن اليوم السابق.

وفي تحديث يومي أضاف البنتاجون أن 59 موظفا مدنيا و61 من أفراد أسرهم و27 متعاقدا ثبتت إصابتهم أيضا بالفيروس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك "تسارعا كبيرا جدا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وإن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي.

Advertisements

وأشارت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، إن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) المبلغ عنها خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت هاريس، في مؤتمر صحفي عن مستجدات كورونا حول العالم: "نرى أن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن الاحتمال بأن تصبح الولايات المتحدة مركزاً لتفشي المرض، قائم".

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حتى أمس الإثنين 33453 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 18185 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع من 199 إلى 400.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها للمصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ليوم 22 مارس/آذار.

وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وكانت ولاية نيويورك، شهدت الأحد، أكثر من 5700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.