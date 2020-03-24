شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بكورونا في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 28 حالة.



وأضاف أنه تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وبهذا يبلغ عدد الحالات في المملكة 767 حالة،

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وأوضح أن 119 حالة منها رصدت في حالات ارتبطت بالسفر، ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها 86 حالة، من بينها (4 مرصودة مسبقًا، وتحت المتابعة الصحية، كونها مخالطة لحالات سابقة، والمتبقية قيد التقصي الوبائي.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: جدة 82، والرياض 69، والباحة 12، وبيشة 8، ونجران 8، وأبها 6، والدمام 6، والقطيف 6، وجازان 3، والخبر 2، والظهران 2، والمدينة المنورة 1.

وأشار إلى أن جميع حالات الإصابة تتلقى الرعاية وحالتها مستقرة، باستثناء 3 حالات حرجة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بالمرض في السعودية، وهي لمقيم من الجنسية الأفغانية يبلغ من العمر 51 عاماً بالمدينة المنورة، حضر إلى قسم الطوارئ في حالة صحية متأخرة وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع وتوفي، الإثنين.