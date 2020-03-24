وقف النسخة الورقية للصحيفة المتحدثة باسم الفاتيكان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

أوقفت صحيفة اوسيرفاتوري رومانو، المتحدثة باسم الفاتيكان، إصدار نسختها الورقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر الموقع الرسمي للفاتيكان، اليوم الثلاثاء. وقال الموقع إن هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر منذ أن تأسست الصحيفة عام 1861. يشار إلى أن لم يتم وقف طباعة الصحيفة خلال الحربين العالمية الأولى والثانية. وما زال يمكن تحميل الصحيفة، التي تُنشر يومياً باللغة الإيطالية، من على الموقع الإلكتروني للصحيفة. وتبنت مدينة الفاتيكان إجراءات إغلاق مماثلة للتي تم تطبيقها في إيطاليا، التي تواجه أسوأ تفشي لفيروس كورونا.

