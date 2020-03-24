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19 مذيعا و11 رياضيا إيرانيا أصيبوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قال رئيس وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مهرداد سيد محمدي، عن إصابة 19 مذيعا بقنوات التلفزيون الحكومي بفيروس كورونا، وأشار سيد محمدي عبر تغريدة له على حسابه على تويتر: «إن زملاءنا كانوا في الخط الأمامي لنشر المعلومات وبث التوعية حول كورونا».

وأشارت «العربية نت» إلى أن مقدمة الأخبار الشهيرة بالتلفزيون الإيراني عاطفة مير سيدي، تعد آخر المذيعين المتوفين أمس الأول بسبب كورونا، والتي أثارت جدلا في وقت سابق عندما قالت في إحدى النشرات إنه «لا داعي للقلق من كورونا فهو شبيه بالزكام وربما أنا كنت أعاني منه وقد شفيت منه».

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في المقابل، توفي 11 رياضيا إيرانيا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وفقا للبيانات التي جمعتها إذاعة «فردا» الناطقة بالفارسية التي تبث من التشيك.

وذكرت الإذاعة أن العدد يمكن أن يكون أكبر من ذلك، لكن أسماء 11 رياضيا إيرانيا تم تأكيد وفاتهم بسبب فيروس كورونا رسميا وهم من لاعبي كرة السلة والملاكمة والشطرنج وكرة الصالات والجودو وكرة القدم والتايكوندو والمصارعة.

وكانت إلهام شيخي، البالغة من العمر 22 عاما، عضوة منتخب إيران لكرة القدم الخماسية، وهي من محافظة قم بؤرة تفشي المرض في البلاد، أول رياضية أعلن عن وفاتها بسبب كورونا.