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122وفاة جديدة.. والمصابون وصلوا إلى 25 ألفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1934، بعد تسجيل 122 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 24811 حالة بعد تسجيل 1762 حالة إصابة جديدة، كما أعلن عن تعافي 8931 من المصابين بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة «فارس» الإيرانية.

من جهته، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس تعطيل ثلثي القوى العاملة في البلاد، وذلك ضمن التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول «تقرر أن يزاول ثلث الموظفين أعمالهم وتعطيل الثلثين الآخرين لتقديم الخدمات»، ولفت إلى التقارير الصحية التي تفيد بأن المستشفيات في أنحاء البلاد أصبحت تستقبل أعدادا أقل من المصابين بفيروس كورونا، وكذلك تراجع عدد الوفيات.

وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن حظر التجمعات والخروج من المنازل إلا لشراء الحاجات الضرورية كالمواد الغذائية والصحية.

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الإصابات في إيران وفق الأرقام الرسمية:

24,811 مصابا

1762إصابة في 24 ساعة.

1934وفاة

122وفاة في 24 ساعة.