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بومبيو: كذب خامنئي يضع بلاده في خطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن عناد إيران وإصرارها على تسيير 55 رحلة طيران مباشرة من مدينة ووهان إلى طهران كانا السبب وراء تفشي فيروس كورونا المتسجد، منتقدا طريقة تعامل الحكومة مع المرض المميت.

ورد بومبيو على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والذي اتهم فيها واشنطن بنشر فيروس كورونا المستجد لاستهداف الشعب الإيراني، وقال «كذب خامنئي بشأن فيروس ووهان يضع حياة الناس في خطر»، مشيرا إلى أن الفبركات «الإيرانية عرضت الشعب الإيراني والشعوب الأخرى حول العالم لخطر عظيم».

ورأى بومبيو أن إيران لم تتعامل مع تفشي الفيروس بالحزم الكافي ولم تتحل بالشفافية في عملية الإعلان عن عدد المصابين بهذا المرض والوفيات الناجمة عنه على أراضيها.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي «تجاهل النظام الإيراني التحذيرات المتكررة من مسؤولي الصحة التابعين له، وأنكر حالة الوفاة الأولى الناجمة عن الفيروس لمدة لا تقل عن 9 أيام، ويواصل النظام الكذب على الشعب الإيراني بشأن أعداد الإصابات والوفيات، وهي للأسف أكثر مما يعترف به النظام»، على حد تعبيره.

وأضاف بومبيو قائلا إن النظام الإيراني رفض مساعدة أمريكية للتعامل مع الجائحة، وقال عن ذلك «رفض خامنئي هذا العرض، لأنه يعمل بلا كلل على اختراع نظريات المؤامرة واعتبار الإيديولوجيا أولوية على حساب الشعب الإيراني»، على حد تعبيره.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أحد أهم الأسباب التي أدت لتفشي الفيروس في إيران عدم تعليق الرحلات مع الصين رغم تفشي المرض فيها، إذ قال بومبيو إن طهران واصلت تسيير 55 رحلة مع الصين في فبراير، عبر طيران «ماهان»، لافتا إلى أن ذلك كان السبب المباشر في تسجيل الإصابات الأولى على الأقل في إيران.

واستخدم وزير الخارجية الأمريكي مصطلح «فيروس ووهان» عند الإشارة إلى كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من وصف دونالد ترمب، للمرض بـ»الفيروس الصيني».