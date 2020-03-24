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جاسوس إيران وزوجته في قبضة ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حكم على مترجم ألماني - أفغاني سابق للجيش الألماني بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر بتهمة الخيانة بعد إدانته بالتجسس لحساب إيران مقابل المال. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن القضاة توصولوا إلى أن عبدول اس (51 عاما) «نقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى موظف في الاستخبارات الإيرانية» فيما «يعد قضية خيانة خطيرة» بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في كوبلنز في بيان.

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وحكم على زوجته الألمانية الأفغانية آسيا اس (40 عاما) التي دينت بتهمة التواطؤ في الخيانة، بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، ويعاقب على جرائم الخيانة عادة بالسجن 15سنة على الأقل، لكن القضاة أخذوا في الاعتبار أن المتهمين اعترفا بجرائمهما وليس لهما سوابق، وفق المحكمة.

وعمل عبدول اس المولود في كابول مترجما مدنيا ومستشارا ثقافيا لسنوات في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز، واعتبرت المحكمة أنه التقى بأشخاص من الاستخبارات الإيرانية في مدن أوروبية مختلفة في «ثماني مناسبات على الأقل» بين 2013 و2017. وفي تلك اللقاءات مرر معلومات تتضمن «خرائط للجيش الألماني حول أوضاع عسكرية» و»تحليلات لوزارة الدفاع حول دول ومواضيع معينة».

وتلقى 37 ألف دولار مقابل خدماته قبل أن يقرر قطع الاتصال بالأشخاص، بحسب لائحة الاتهام، وقدمت زوجته له ابتداء من 2016 مساعدة «لوجيستية» مثل ترتيبات السفر.