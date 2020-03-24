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1529 مصابا بكورونا في أنقرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ ـ أنقرة

أعلنت تركيا فرض قيود على عمل المتاجر ووسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 37 حالة، وعدد المصابين إلى 1529.

وأعلنت وزارة الداخلية أن المتاجر ومحلات البقالة ستفتح فقط بين الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وأنه ستكون هناك قيود على عدد العملاء المسموح لهم بالدخول، بناء على مساحة المتجر، وذكرت أنه تقرر تقليص عدد ركاب وسائل النقل العام بين وداخل الولايات الـ81، وذلك لتجنب حدوث اتصال مباشر بين الركاب.

وأعلنت السلطات بالفعل إغلاق معظم الأماكن العامة والمدارس والجامعات، كما علقت صلاة الجماعة في المساجد.