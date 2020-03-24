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ميلانيا تنجو.. وفوشي: لا يمكن أن أطرح ترمب أرضا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترمب، بفيروس كورونا.

ورد ترمب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلا «نعم .. إنها على ما يرام .. والنتيجة سلبية»، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء، وخضع ترمب ونائبه مايك بنس لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.

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من جهته، رد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوشي، على سؤال عن سبب نشر ترمب معلومات غير صحيحة خلال المؤتمرات الصحفية «لا يمكنني القفز أمام الميكروفون وطرحه أرضا».

وجاءت تصريحات فوشي، خلال مقابلة له مع مجلة «ساينس» الأمريكية للعلوم، بعدما أصبح فوشي، الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الوجه الواقعي للتعامل مع فيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة، حيث عده الكثيرون بمثابة حكم مهم للحقيقة أثناء تفشي المرض.

وقال فوشي إنه يتحدث إلى ترمب بعد محاولته تصحيحه «حسنا، لقد قال ذلك. فلنحاول تصحيحه للمرة المقبلة»، وأضاف فوشي أن ترمب لديه «أسلوبه الخاص»، لكنه يستمع إليه «بشأن القضايا الجوهرية».