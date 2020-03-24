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السلطة والمال يوسعان دائرة الاغتيالات داخل أجنحة الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اتسعت حدة الصراعات والتصفية الجسدية داخل أجنحة قيادات ميليشيات الحوثي، بسبب السلطة والجبايات المالية ونهب أراضي وعقارات الدولة، وتخصصات المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثي.

وشهدت مناطق تعز وصنعاء وذمار اغتيالات متكررة لقيادات حوثية بارزة، وأقدم مسلحون مجهولون على اغتيال القيادي الحوثي البارز، في محافظة ذمار، علي بن علي الوريث، في شارع صنعاء، وفقا لما ذكرته مواقع إخبارية محلية.

ويعد الوريث أحد أبرز قادة الميليشيات، وعمل كمشرف للحوثيين بالمحافظة، واعترف ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي باغتياله واكتفوا بنعيه دون ذكر الدوافع، وجاءت الحادثة بعد يوم واحد من اغتيال القيادي الحوثي الشيخ أكرم حيدرة شيخ منطقة بيت بوس، جنوب العاصمة صنعاء، والذي اغتيل بنيران مسلحين، تسللوا إلى داخل منزله، الكائن في الحي ذاته ولاذوا بالفرار.

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وشهد الأسبوع الماضي اغتيال 5 قيادات ميدانية حوثية من صعدة وتعز، وأكد مصدر محلي أن المواجهات الداخلية بين المجاميع الحوثية، أسفرت عن مقتل خمسة من القيادات الميدانية للميليشيات، حيث قتل القيادي عبدالرزاق البحر وعدنان الجنيد من أبناء تعز، في حين قتل 3 قيادات الحوثي في صعدة، من بينهم مسؤول إمداد جبهة الستين محمد المروني المدعو أبو ضياء.

من جهة أخرى أعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير مواقع جديدة شرق منطقة الصفراء بمحافظة الجوف، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، وأكد المركز الإعلامي للجيش أن وحدات من قوات المنطقة العسكرية السابعة مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوما مباغتا، وانتهت المعارك بتحرير مواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف تجمعات وآليات للميليشيات، أدى إلى تدمير مدرعتين ومقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات.

وتمكن الجيش الوطني من أسر اثنين من عناصر الميليشيات، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار من المنطقة، وإحراق دبابة للحوثيين وتفجير مخزن للأسلحة في منطقة «الجدفر» بمديرية مجـزر .

مشاهدات يمنية