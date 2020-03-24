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40 ألفا يصابون بكورونا يوميا.. وإيطاليا تتصدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لتتجاوز 16 ألف حالة وفاة، فيما تصدرت إيطاليا قائمة دول العالم في أعداد الضحايا مسجلة 6 آلاف و77 حالة وفاة، تلتها الصين التي انحسرت فيها أعداد الوفيات والإصابات بالمرض، ثم إسبانيا التي ارتفع فيها عدد الضحايا ليصل إلى 2311 حالة وفاة، حتى صباح أمس.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس، إلى أكثر من 381 ألف إصابة حول العالم، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، محققة ارتفاعا يتجاوز 40 ألف إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة.

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وأعلنت الصين للمرة الأولى منذ 5 أيام، إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان التي بدأ انتشار الفيروس منها، مما يثير التكهنات حول موجة جديدة من انتشار الوباء.

وسجلت إيطاليا 63 ألفا و927 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت الولايات المتحدة 46 ألفا و371 إصابة حتى أمس، وارتفعت أعداد الإصابات في إسبانيا إلى 35 ألفا و136 حالة، فيما بلغت أعداد الإصابات بالفيروس في ألمانيا 29 ألفا و56 حالة إصابة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإغلاق تام للبلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، يمنع خلالها الخروج من المنازل لمدة 3 أسابيع.