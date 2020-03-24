سفير السعودية بالسودان يدشن حملة لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن السفير السعودي لدى السودان علي جعفر أمس بالخرطوم حملة رابطة العالم الإسلامي للتوعية الصحية والحد من انتشار جائحة كورونا التي نظمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية السودانية ومفوضية العون الإنساني التي تشمل ولاية الخرطوم، وشمال كردفان، وجنوب دارفور، وكسلا.

وقال السفير «إن العلاقات المتجذرة والممتدة بين المملكة والسودان الشقيق تستدعي التكاتف والتكافل عند المحن والأزمات»، مشيدا بمشروعات وبرامج رابطة العالم الإسلامي بالسودان خاصة في المجال الصحي والتنموي.