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اليمن تعلق إصدار الصحف ورقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عـدن

وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس، بوقف إصدار الصحف موقتا والاكتفاء بنسخها الالكترونية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن التوجيه يشمل كل الصحف الرسمية والأهلية ابتداء من اليوم وحتى الأحد 12 أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار باعتباره تهديدا يمس حياة المواطنين ومخالفة للإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

ودعا الإرياني ناشري الصحف والإعلاميين كافة إلى الالتزام بالقرار استشعارا بالمسؤولية، ومساندة جهود الحكومة في منع ظهور وتفشي كورونا.