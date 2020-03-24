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مركز حقوقي: الانقلابيون يبتزون المسافرين بسبب كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مركز حقوقي يمني من تفشي الأوبئة وخاصة فيروس كورونا بسبب احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية عشرات المواطنين.

وأدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (مستقل)، في بيان صحفي، جرائم جماعة الحوثي بحق آلاف المواطنين المسافرين من المدن اليمنية نحو صنعاء تحت مسمى الحجز الطبي.

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وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تحتجز العشرات من المواطنين، في نقطة عسكرية خارج مدينة البيضاء منذ قرابة الأسبوعين، وفي ظروف غير آدمية وتعمل على تعريضهم لمختلف الأمراض والأوبئة.

وقال البيان «تم توثيق شهادة المواطنين ممن تعرضوا لإهانات مباشرة ومتعمدة بأبعاد سياسية ومناطقية، وأن مسلحي الميليشيات يعمدون ابتزاز المسافرين ماليا بحجة مكافحة أمراض فيروس كورونا». وبحسب المركز الحقوقي فإن الصور الموثقة وشهادات المسافرين أظهرت مدى خطورة المكان الذي يعد بؤرة حقيقية للإصابة بمختلف الأمراض والأوبئة.

وقال إن «معلومات مؤكدة في صنعاء أشارت إلى إغلاق أهم أقسام مستشفيات العاصمة ومنها أقسام الولادة وأمراض النساء بحجة انعدام المياه، ونشر معلومات مضللة، ومحاولتها إخفاء الدعم المقدم من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برامج الأمم المتحدة». وطالب المركز منظمة الصحة العالمية بالإشراف الكامل على مناطق الحجر الصحي، وتشكيل فرق عمل محايدة، تخضع لمعايير السلامة الحقيقية وتنأى بها عن سبل الابتزاز المالي والسياسي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي.