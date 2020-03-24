البنتاغون: إصابة 3 عسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية بفيروس كورونا

أفاد ​البنتاغون​ بتسجيل الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "COVID-19" لدى 3 عسكريين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "USS Theodore Roosevelt". وأشار القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأميركي ثوماس مودلي، إلى أنه "تم رصد 3 حالات للإصابة بـCOVID-19 بين أفراد الطاقم على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt"، مؤكداً أن "هذه أول حالات للإصابة بفيروس كورونا على متن سفينة تنفذ دورية عسكرية. تم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي ومن المقرر إجلاؤهم من السفينة جوا. و هذا الأمر يمكن أن يتم اليوم".

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