تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا ليرتفع عدد الوفيات ل1100

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 240 وفاة جديدة بعدوى ​فيروس كورونا​ خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

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