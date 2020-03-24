إنتشر على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ مقطع ​فيديو​ يُظهر دخول وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي، بشكل مفاجئ، الى ​سوبرماركت​ في منطقة الحمرا حيث وقف "في الصف" بين المواطنين ثم دخل الى السوبرماركت وجال في أرجائه لمراقبة الاجراءات المتخذة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يجول بالسوبرماركت لمراقبة اجراءات الوقاية من الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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