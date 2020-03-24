نقل مريض قادم من إيطاليا من مستشفى بعلبك إلى بيروت الحكومي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ عن أنه تم نقل مريض مشتبه بإصابته بمرض ​كورونا​ من مستشفى بعلبك الحكومي إلى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، والمريض قادم من ​ايطاليا​ وكان في الحجر الصحي حيث تدهورت حالته الصحية. إضغط للمزيد

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