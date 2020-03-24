نقل مريض قادم من إيطاليا من مستشفى بعلبك إلى بيروت الحكومي

أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك عن أنه تم نقل مريض مشتبه بإصابته بمرض كورونا من مستشفى بعلبك الحكومي إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، والمريض قادم من ايطاليا وكان في الحجر الصحي حيث تدهورت حالته الصحية.
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