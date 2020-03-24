ترامب:الحكومة التركية والقوات الكردية بسوريا مستعدون لإبرام اتفاق سلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعداد الحكومة التركية والقوات الكردية في سوريا لإبرام اتفاق سلام، مؤكداً أن "كلا الجانبين أكدا له موافقتهما على ذلك".
وأوضح ترامب، في مقابلة تلفزيونية، أنه "قلت للأتراك، وقعوا الاتفاق مع الأكراد، توصلوا إلى سلام. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يرغب في القيام بذلك. الأكراد كذلك لم يريدوا. وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخرا، منذ شهرين تقريبا، وها هم بدأوا بالحرب، والأوضاع باتت سيئة جدا، وجرى تدخل من قبل دول أخرى. وأقول لهم الآن، وقعوا على الاتفاق. وهو يردون، نعم، سنبرمه".
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