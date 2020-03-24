أعلن مستشفى بيروت الحكومي، في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، عن "وصول مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا، منذ 21 شباط حتى تاريخ 24 آذار، والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 حالة، منها 6 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى الى مستشفى بيروت، وتماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض".
ولفتت المستشفى الى ان "جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج".
كانت هذه تفاصيل خبر بيروت الحكومي: تماثل 3 إصابات للشفاء ومجموع الإصابات بالمستشفى منذ 21 شباط وصل الى 64 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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