ماريو عون: للبقاء بالمنازل ولقمة العيش ستؤمن بتكاتف وطني

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​ماريو عون​ أن استمرار ازدياد أعداد الإصابات بفايروس ​الكورونا​ خطير جدا لان مجتمعنا فقير ولا يتحمل ازدياد أعداد المصابين الى منحى خطير، ولقمة العيش ستؤمن بتكاتف وطني كبير وتوزيع الغذاء والحصص الغذائية بدأ.

واضاف في حديث تلفزيوني: "نعمل على اعداد قانون للإعفاءات الضريبية ونحن بحاجة الى وعي ومسؤولية وطنية، ويجب على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية ولا يجوز الخروج من المنزل حتى لاجل العمل لأن المرحلة تتطلب البقاء بالمنزل على ان يتضامن الجميع لتامين ما يحتاجه الناس".