رأى عضو تكتل "لبنان القوي" ماريو عون أن استمرار ازدياد أعداد الإصابات بفايروس الكورونا خطير جدا لان مجتمعنا فقير ولا يتحمل ازدياد أعداد المصابين الى منحى خطير، ولقمة العيش ستؤمن بتكاتف وطني كبير وتوزيع الغذاء والحصص الغذائية بدأ.
واضاف في حديث تلفزيوني: "نعمل على اعداد قانون للإعفاءات الضريبية ونحن بحاجة الى وعي ومسؤولية وطنية، ويجب على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية ولا يجوز الخروج من المنزل حتى لاجل العمل لأن المرحلة تتطلب البقاء بالمنزل على ان يتضامن الجميع لتامين ما يحتاجه الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: للبقاء بالمنازل ولقمة العيش ستؤمن بتكاتف وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.