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الإسعاف الميداني بالحزب القومي نفذ حملة تعقيم بمخيم مارالياس في بيروت

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نفّذ الإسعاف الميدانيّ التابع لعمدة العمل والشؤون الاجتماعية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ حملة تعقيم شاملة لمخيم مارالياس في ​بيروت​ بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للمخيم و​الفصائل الفلسطينية​، وقد شملت أحياء المخيم كافة والمكاتب والمؤسسات والمحال، ولاقت ترحيباً من قبل أهالي المخيم واللجنة الشعبية والفصائل الفلسطينية.

وعن حملة التعقيم في مخيم مارالياس، أشار عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب بطرس سعادة، إلى أنّ "حملة التعقيم تولاها الإسعاف الميدانيّ التابع للعمدة، وقد تمّت بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للمخيم والفصائل الفلسطينية، وهي تندرج في سياق حملات متواصلة لمواجهة فايروس ​كورونا​، وتحت سقف الإجراءات والإرشادات التي أعلنت عنها الجهات الرسميّة".

وأوضح أنه "أطلقنا شعار "معاً ضد الوباء" وذلك انطلاقاً من واجبنا القومي تجاه شعبنا، خصوصاً في الأزمات والمحن، وحملات التعقيم التي نقوم بها شملت مناطق عدة في بلادنا، أبرزها في ​الكورة​ وعكار و​طرابلس​ وبيروت و​السويداء​ وحمص ودمشق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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