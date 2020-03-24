جعجع نفى اصابته بالكورونا: أقوم بالنشاط السياسي بشكل عادي عبر الوسائل الإلكترونيّة

أكّد رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​ أن الخبر الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس "كورونا" "خطأ 100% ولا يتم للحقيقة بصلة"، مشيراً إلى أنه "ليس عيباً في هذه الأيام أن يصاب أي شخص بفيروس "كورونا" إلا أن هذه ليست هي الحقيقة بالنسبة لي".

جعجع، وفي حديث تلفزيوني"، ذكّر أنه "منذ أقل من شهر أطلّ علينا موقع سويسري يديره الصحافي ريشاردلابيفيير، الذي يعمل مع مخابرات ​بشار الأسد​ منذ القدم، بخبر عار كاذبموضوعه الصحّة أيضاً، وبالتالي أصبح هذا الموضوع وللأسفلازمة يعودون إليها في كل وقت بدلاً من الذهاب باتجاه الخصومة السياسيّة الشريفة".

ورداً على سؤال عما إذا كان يلتزم المنزل في هذه الفترة وعما إذا كان يقيم أي نشاط سياسي، قال جعجع: "أنا ألتزم المنزل ومكتبي في آن معاً باعتبار أنهما قرب بعضهما البعض، كما أنني أقوم بكل النشاط السياسي بشكل عادي ولكن عبر الوسائل الإلكترونيّة المتوفّرة وعند الضرورة أعقد بعض الاجتماعات الصغيرة والمحدودة مع أفراد محدودين ولكن بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة".