مستشفى صيدا الحكومي: حولنا منذ 3 آذار وحتى تاريخه 39 حالة يشتبه بإصابتها بالكورونا لبيروت

أعلن رئيس مجلس إدارة ​مستشفى صيدا الحكومي​ أحمد الصمدي أن "المستشفى حول منذ 3 آذار وحتى تاريخه، 39 حالة يشتبه بإصابتها بعوارض ​كورونا​، الى ​مستشفى بيروت الحكومي​، بينهم المصابة من بلدة برجا التي ادخلت الأحد الماضي وجاءت نتيجة فحوصها ايجابية"، مؤكداً أنه "رغم الإمكانات المتواضعة للمستشفى الا ان كل الطاقم الطبي والتمريضي والعاملين فيه على استنفار وجهوزية تامة، لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية التي يؤدونها على اكمل وجه".

ولفت الصمدي الى ان "العمل جار على تجهيز المستشفى بانتظار تزويدنا بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة من قبل ​وزارة الصحة​، بما يتماشى مع الخطة التي وضعتها الوزارة في اطار تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ في المناطق"، مبيناً أنه "من المتوقع ان يزور غدا المستشفى، وفد من ​الهيئة العليا للاغاثة​ مكلف من ​رئاسة مجلس الوزراء​، من أجل دراسة احتياجاته ليكون جاهزا لاستقبال مثل هذه الحالات".