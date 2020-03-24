جمالي: على الجميع الإلتزام بالحجر الصحّي ونحن بحاجة إلى حال طوارئ

أعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، في حديث تلفزيوني، ان "​لبنان​ دخل المرحلة الرابعة والوباء يتفشّى وأناشد اللبنانيين الإلتزام بالحجر الصحّي وأصبحنا بحاجة إلى حال طوارئ"، مشيرة الى "وجود سعي حقيقي لتأمين ​المستشفيات​ الحكوميّة و20% سيكونون بحاجة إلى العناية الفائقة في حال وقع السيناريو الأسوأ".

ولفتت جمالي الى ان "​المجتمع اللبناني​ أمام تحد بالغ الصعوبة والتعبئة العامة لم تعد كافية والوضع لا يحتمل التأخير و​الدولة​ أمام مسؤوليّة إجتماعيّة كبرى، ولا شفافيّة من قبل ​الحكومة​ في التعاطي مع ملف الـ"يورو بوندز" وكان عليها البدء بالمفاوضات مع الدائنين والحكومة تعاني من انفصام وأداؤها دون المستوى"، موضحة ان "الأرقام تشير إلى أننا سنكون أمام 750 ألف لبناني تحت خط ​الفقر​ المدقع في لبنان".