حب الله: الحكومة تتجه لإقرار مشروع للتكافل الاجتماعي

كشف وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في حديث إعلامي أن ​الحكومة​ ستتبنى مشروع الحملة الوطنية للتكافل الاجتماعي "أيدي وايدك" بتوزيع حصص تموينية على المواطنين. وأشار إلى أن "مشروع الكابيتال كونترول المطروح حتى الان مخالف للدستور وهو ليس اولوية بالنسبة لنا". وقال حب الله: "تقدمنا بمشروع يشمل تعاون الحكومة مع ​جمعية الصناعيين​ لتأمين المواد الغذائية الضرورية لمئات الالوف من العائلات". وأشار إلى أن "الحكومة تتخذ الخطوات بناء على توصيات لجنة متخصصة وعندما تتوافر الظروف التي تستدعي حال طوارئ عامة نسير بها".

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