عربيد: طلبنا من الحكومة المبادرة فورا لتقديم المساعدات الإجتماعية

أعلن رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي ​شارل عربيد​ في حديث تلفزيوني، "اننا أصدرنا رأي بأكثرية 61 صوتاً وقدمناه لرئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، ويطلب مبادرة الحكومة فوراً لتقديم ال​مساعدات​ للعائلات الأكثر فقرا إن كان من خلال تقديم مبالغ مالية أو من خلال مساعدات غذائية أو قسائم شرائية من السوبرماركت، لأن الوضع الإقتصادي لدى الناس صعب جداً لأن الناس كانوا أساساً متضررين بشكل كبير من الوضع الإقتصادي اللبناني عموماً و اليوم أتت أزمة ​كورونا​ الصحية ومنع التجول وإيقاف العمل مما ذات الوضع سوءاً".

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