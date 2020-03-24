أعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما يحصل من اذونات استثنائية بالعمل تمنح من ​الحكومة​ ومن محافظين لشركات بحجج وهمية هو جريمة بحق مئات ​العمال​ وعائلاتهم ومناطقهم وبحق ​لبنان​ ايضاً"، مشيراً الى انه "انتظرنا كثيراً التشدد بالإجراءات ففوجئنا بالاستهتار"، محذراً الحكومة من "خرق قرار التعبئة ونحملها مسؤولية السماح بانتاج أوكار الوباء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: نحذر من خرق قرار التعبئة ونحملها مسؤولية السماح بانتاج أوكار الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.