شكرت الوزيرة السابقة مي شدياق، في حديث تلفزيوني، كلّ مَن "تضامن معها ومع اصابتها، واتّصل بها بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سميع جعجع، وحتّى الذين لا أتفق معهم في السياسة كرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وآسفة لبعض التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي"، موضحة ان "الشماتة في غير محلّها وأنا لم أعرّض أحداً للخطر، ويجب إعلان حال الطوارئ".
هذا وأعلنت شدياق، في وقت سابق، أنها "مصابة بالفيروس وحالتها ليست حرجة"، مشيرة الى انه "بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لديها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي".
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: الشماتة في غير محلّها وأنا لم أعرّض أحداً للخطر ويجب إعلان حال الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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