شدياق: الشماتة في غير محلّها وأنا لم أعرّض أحداً للخطر ويجب إعلان حال الطوارئ

شكرت الوزيرة السابقة ​مي شدياق، في حديث تلفزيوني، كلّ مَن "تضامن معها ومع اصابتها، واتّصل بها بدءاً من ​رئيس الجمهورية​ ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سميع جعجع، وحتّى الذين لا أتفق معهم في ال​سياسة​ كرئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​"، وآسفة لبعض التعليقات على ​مواقع التواصل الإجتماعي​"، موضحة ان "الشماتة في غير محلّها وأنا لم أعرّض أحداً للخطر، ويجب إعلان حال الطوارئ".

هذا وأعلنت شدياق، في وقت سابق، أنها "مصابة بالفيروس ​وحالتها ليست حرجة"، مشيرة الى انه "بعد عودتها من العاصمة الفرنسية ​باريس​ في الأسبوع الماضي، ظهرت لديها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ​الكورونا​ فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي".​​​​​​​