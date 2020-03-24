درغام: مجلس الوزراء أقر سلفة 75 مليون ليرة لمستشفى حلبا الحكومي

أشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام عقب إتصال مع وزير الصحة العامة حمد حسن، الى أن "مجلس الوزراء أقر سلفة بقيمة 75 مليون ليرة مخصصة لمستشفى حلبا الحومي وستصرف هذا الأسبوع، على أن يتبعها حصة من التجهيزات المخصصة من قبل الوزارة أسوة بباقي المستشفيات الحكومية في باقي المحافظات"، لافتاً الى ان "الوزارة متعاونة للغاية، وهي أعطت تعليماتها بضرورة تجهيز قسم كامل في مستشفى حلبا الحكومي لاستقبال ومتابعة حالات الالتهاب الرئوي".
بدوره شدد حسن على "عدم إرسال المرضى الى مستشفى بيروت الحكومي بيروت، بل يمكن اقتصار الأمر على إرسال عينات عبر إدارة المستشفى الى بيروت، وذلك بهدف تخفيف عناء التنقل على المواطنين وبالتالي ضمان صحتهم وصحة الآخرين عبر الحد من الاختلاط وبالتالي نقل العدوى".
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