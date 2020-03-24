أعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "كي لا تتحول جريمة اغتيال المعاون أول المواطن انطوان الحايك إلى جريمة دولة، أمام الدولة خيار من إثنين: إما تكشف ملابسات الجريمة ومن حرض ومن سهل ومن نفذ، وإما تكون متخاذلة ومتواطئة فنصبح أمام جريمة دولة، و بإسم الشعب لن نقبل بالتبرير ولا التضليل".
ولفت الى ان "المسؤولية في عهدة وزير الداخلية محمد فهمي ووزيرة العدل ماري كلود نجم، فليخرجا أمام الشعب اللبناني بالحقيقة الكاملة او فليتنحيا، فدماء مواطنينا ليست سائبة ولا يستسهل إهراقها سوى عدو الوطن والشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: دماء مواطنينا ليست سائبة ولا يستسهل إهراقها سوى عدو الوطن والشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.