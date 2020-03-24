بو عاصي: دماء مواطنينا ليست سائبة ولا يستسهل إهراقها سوى عدو الوطن والشعب

أعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "كي لا تتحول جريمة اغتيال المعاون أول المواطن ​انطوان الحايك​ إلى جريمة دولة، أمام ​الدولة​ خيار من إثنين: إما تكشف ملابسات الجريمة ومن حرض ومن سهل ومن نفذ، وإما تكون متخاذلة ومتواطئة فنصبح أمام جريمة دولة، و بإسم الشعب لن نقبل بالتبرير ولا التضليل".

ولفت الى ان "المسؤولية في عهدة وزير الداخلية ​محمد فهمي​ ووزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، فليخرجا أمام ​الشعب اللبناني​ بالحقيقة الكاملة او فليتنحيا، فدماء مواطنينا ليست سائبة ولا يستسهل إهراقها سوى عدو الوطن والشعب".