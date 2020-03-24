ابراهيم الموسوي: المساجين يعانون من مشاكل غذائية نتيجة نقص الغذاء

رأى عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​ابراهيم الموسوي​ أن المساجين يعانون من عدة مشكلات في هذه الاوقات، منها صحية ومنها غذائية.

واضاف في حديث تلفزيوني نحن امام اولويات أهمها الاولوية الصحية التي تتصل بهدف مركزي هو الحؤول دون دخول المرض الى السجون والخطر هنا من العسكريين الذين يتابعون السجن و​السجناء​، وهناك تشدد بإجراءات التواصل مع ​العالم​ الخارجي وهذا امر جيد ولكن نحتاج الى خطة كاملة تعطى خلالها تدابير ​الوقاية​ الكاملة.

واشار الموسوي الى أن "الامر الاخر هو انه بسبب التشديد الحاصل بإجراءات الدخول والزيارة هناك مشكلة غذائية للمساجين في السجون حيث يعانون من شح الغذاء لانهم كانوا يعتمدون على ما يأتي من الاهل ويجب ان يعوض ما ينقص عليهم"، مشددا على اهمية تنظيم مسألة الاكتظاظ اذ يجب تعيين محامين للمساجين الذين أنهوا محكوميتهم.