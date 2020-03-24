فوج الإنقاذ الشعبي يعقم أحياء صيدا ويقيس حرارة المواطنين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن أن عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ في مؤسسة الشهيد ​معروف سعد​، قاموا بتعقيم عدد كبير من أحياء ​مدينة صيدا​ في إطار ​الوقاية​ و ​السلامة العامة​، و بادروا إلى قياس درجة حرارة المواطنين، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم للوقاية من فايروس ​كورونا​.

وأفاد مصدر في الإنقاذ الشعبي في مدينة صيدا عن أنه سيتم استمرار التدخلات لتشمل كافة الأحياء في مدينة صيدا والجوار حتى انتهاء الأزمة، وتأتي هذه المبادرة بهدف توعية المواطنين على خطورة المرض وكيفية الوقاية منه.