قام مراقبو ​سلامة الغذاء​ في ​اتحاد بلديات جبل عامل​ و​الهيئة الصحية الإسلامية​ و​لجنة الصحة​ في بلدية قبريخا بجولة على المحلات التي تبيع المواد الغذائية ضمن نطاق البلدة، وذلك بـ"هدف عرض الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحد من إنتشار فايروس ​كورونا​ المستجد، وتوعية أصحاب هذه المنشآت على كيفية الحؤول دون إنتشاره وضرورة التعامل بجدية مطلقة مع إجراءات ​الوقاية​ داخل هذه المنشآت". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمراقبي سلامة الغذاء بقبريخا للتأكد من تطبيقها اجراءات الوقاية من الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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