الامن العام: تعقيم 119 مخيما للنازحين السوريين لليوم الرابع للوقاية من الوباء

اعلن مكتب شؤون الإعلام في ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان، ان المديرية "تابعت لليوم الرابع على التوالي عمليات تعقيم مخيمات ​النازحين السوريين​ للوقاية من انتشار وباء ​كورونا​، وقامت دوريات من دائرة ​الأمن​ القومي بالتنسيق مع عدد من ​البلديات​ و​هيئات المجتمع المدني​ بالاشراف على اعمال تعقيم 119 مخيماً وعدد من التجمعات السكنية للنازحين السوريين توزعت في ​البقاع​ 93 مخيما، و​الشمال​ 23 مخيما و7 تجمعات و​الجنوب​ 3 مخيمات، اضافة الى كافة التجمعات المنتشرة على طول الطريق العام الممتد من بلدة دير قانون ​رأس العين​، القليلة، مفرق السماعية". إضغط للمزيد

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