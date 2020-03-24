الشيخ الخطيب: طلبنا من لجان الأوقاف استقبال المساعدات العينية والمالية

أشار نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب، إلى أنه "تم الطلب من لجان الأوقاف التابعة للمجلس في القرى والبلدات والمناطق البدء باستقبال المساعدات العينية والمالية".

وأكد الشيخ الخطيب أنه "ستصل رسالة من المجلس لهذه اللجان عن كيفية التصرف بالمساعدات في وقت لاحق، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعدة المواطنين المحتاجين بظل هذه ​الأزمة​ الإقتصادية التي ترافقت مع بداية انتشار ​فيروس كورونا​".

تأتي هذه الخطوة في إطار الدعوات التي نادت بالتكاتف والتكافل الإجتماعي في ظل الوضع الإقتصادي الصعب مترافقاً بأزمة كورونا.