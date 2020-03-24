جمعية نبع تنظم حملة تعقيم في مخيم نهر البارد

نظمت جمعية "نبع" حملة تعقيم المنازل والمحلات التجارية في ​مخيم نهر البارد​ – شمال ​لبنان​، وذلك بتوجيهات من رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الدكتور قاسم سعد، حيث قام فريق الجمعية منذ ساعات الصباح الاولى بجولة رش وتعقيم في مختلف شوارعه واحيائه وأزقته وسط تركيز على المكاتب والمؤسسات والمحال التجارية، بهدف منع تفشي فيروس الكورونا"، مع ارتفاع اعداد المصابين في لبنان.

وتهدف الحملة، اضافة الى الرش والتعقيم، نشر ثقافة التوعية من مخاطر الڤيروس وسبل الوقاية للتخفيف من انتشاره للحفاظ على سلامة أهالي المخيم، الذين اعربوا عن ارتياحهم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم الى إدارة وفريق جمعية "نبـع"، على هذه اللفتة الصحية الوقائية، وسط دعوات الى التعاون والالتزام والتقيد بالإرشادات الصحية من اجل ​السلامة العامة​.