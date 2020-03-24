القوات اللبنانية: الخبر المتداول عن اصابة جعجع بالكورونا كاذب وعار من الصحة

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، انه "على أثر تناقل خبر عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، مفاده بأنه طلب من رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ التوجه إلى ال​مستشفى​ للعلاج بعد تأكيد اصابته بالفيروس" مرفق بصورة لموكب امام مستشفى "Hôtel Dieu" يزعم أنها لموكبه، يهم الدائرة الإعلامية في الحزب أن تنفي نفيا قاطعا ما ورد في هذا الخبر، فهو خبر كاذب وعار من ​الصحة​".

وأكدت الدائرة ان "جعجع وعقيلته النائب ​ستريدا جعجع​ بألف خير من ربنا"، مشيرة الى أن "الخصومة السياسية لا تجيز إشاعة ​الأخبار​ الكاذبة لمحاولة النيل من الخصم السياسي"، داعية الجهات القضائية والأمنية المعنية "متابعة هذا الخبر الكاذب لاكتشاف مصدره وملاحقة من هم وراءه لمقاضاتهم أمام القانون".