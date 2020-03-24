الجيش: توقيف قاتل أحد عمال محطة الوقود في محلة الروشة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، عن "ايقاف دورية من مديرية المخابرات في محلة صبرا، المدعو (م.م) والذي قام برفقة شخص آخر على دراجة نارية بعملية سطو مسلح على إحدى محطات الوقود في منطقة الروشة، حيث أقدم على إطلاق النار ما أدى الى مقتل أحد عمال المحطة وإصابة آخر، وكان الفيديو الذي يوثق عملية السطو قد انتشر قبل أيام عبر وسائل التواصل الإجتماعي".
ولفتت الى انه "ضبط بحوزة الموقوف سلاح حربي وكمية من المخدرات، وتتم المتابعة لتوقيف المتورط الثاني في العملية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".
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