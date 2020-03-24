وفاة 743 بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة وحصيلة الضحايا ترتفع لـ6820

أفادت السلطات في إيطاليا، بأنها سجلت وفاة 743 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820، مؤكدةً أن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 69176 مصابا، شفي منهم 8326.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" عن تسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بفيروس كورونا، مؤكداً أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.
وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.
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