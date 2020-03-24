تمديد مفعول براءة الذمة الصادرة عن الضمان الإجتماعي ل30 حزيران 2020

بناءً على اقتراح ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ وبعد موافقة مجلس ادارة صندوق ​الضمان الاجتماعي​، قرر ​مجلس الوزراء​ تمديد مفعول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق لغاية 30 حزيران 2020. إضغط للمزيد

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