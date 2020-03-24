سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد كفررمان باتجاه النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​، عن أن سيارة يقودها الدكتور ع. ح. ع. صدمت المواطن علي محمد طالب فخر الدين " أبو سمير" في العقد السابع من العمر عند استراد السيد موسى الصدر في ​كفررمان​، ما أدى الى وفاته على الفور.

وحضرت الى المكان عناصر من الصليب الاحمر وعملت على نقل جثمان فخر الدين الى المستشفى فيما تولت القوى الامنية التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة. ​​​​​​