سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد كفررمان باتجاه النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن أن سيارة يقودها الدكتور ع. ح. ع. صدمت المواطن علي محمد طالب فخر الدين " أبو سمير" في العقد السابع من العمر عند استراد السيد موسى الصدر في كفررمان، ما أدى الى وفاته على الفور.
وحضرت الى المكان عناصر من الصليب الاحمر وعملت على نقل جثمان فخر الدين الى المستشفى فيما تولت القوى الامنية التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
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