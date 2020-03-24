حملة توعية من فيروس كورونا للكشاف العربي في صيدا

واصلت مفوضية ​الدفاع المدني​ في جمعية ​الكشاف العربي​ حملة التوعية من ​فيروس كورونا​ عبرتوزيع المنشورات على المواطنين في منطقة صيدا، وإقامة إذاعة ثابتة أمام مقر الجمعية في حي الست نفيسة. إضغط للمزيد

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