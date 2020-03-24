المجلس البلدي بعرسال يجتمع بالنائب الحجيري لمواجهة كورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن المجلس البلدي في ​عرسال​ عقد اجتماعا بحضور عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​بكر الحجيري​، رئيس البلدية ​باسل الحجيري​، واعضاء المجلس البلدي وذلك في دار البلدية بحث المجتمعون بالوضع الراهن والصعب التي يمر به الوطن والعالم، وأشار النائب إلى أنه "أمام هجمة وباء كورونا القاتل والذي بات موجودا في كل أنحاء العالم، وامام عدم تسجيل إصابات في عرسال حتى الآن فإن هذا لا يعني بأننا محايدين أو لا لن يداهمنا الوباء لذلك يجب علينا العمل والتنسيق مع بالتعاون ​الجيش اللبناني​ وباقي ​القوى الأمنية​ و​الدفاع المدني​ و​الجمعيات الأهلية​ وكل الجهات الطبية والصحية من أجل درء الخطر عن المنطقة.

واتفق المجتمعون على "التوجه بالطلب من رئيس ​مجلس النواب​ فتح ​المجلس النيابي​ والدعوة لجلسة إستثنائية يقر فيها عدة قوانين تتماشى مع ظروف البلد، ورفع القيود عن البلديات بالسماح لها بتقديم ال​مساعدات​ الضرورية ضمن نطاق عملها، وتعديل القانون الذي يجيز للبلديات تقديم المساعدة للمعوقين دون المحتاجين ".

واعتبر المجتمعون أنه "بما أن بلدتنا عرسال من البلدات الأكثر فقرا وعوزا يجب أن تكون المساعدات شاملة خاصة من يستضيف مخيمات للنازحين سوريين كعرسال"، وطالب المجتمعون "مساعدة ​الأمم المتحدة​ للإهتمام بوضع مخيمات ​النازحين​ السوريين مع الإبقاء عل ​حظر التجول​ لهم خوفا من إنتشار وباء ​الكورونا​".

وأخيرا تمنى المجتمعون وطلبوا من رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ "العمل على تأمين مساعدات لكل العائلات التي تعيش على عملها اليومي والمتوقف حاليا بشكل كامل وهذه العائلات لا تملك ثمن ربطة خبز".