بعد كورونا.. فيروس "هانتا" يضرب في الصين

وكأن العالم لم يكن يكفيه تفشي فيروس كورونا، حيث قالت تقارير اليوم إن الصين سجلت اول وفاة بفيروس هانتا الذي ينتقل إلى البشر عبر بعض القوارض.
ووفقا لتقرير موقع " newsweek" فإن الفيروس الذى تسببه القوارض ينتقل من العض أو الانتقال الجوى من اللعاب وفضلات البراز.
وذكرت صحيفة "ذا غلوبال تايمز" الصينية إن المريض بفيروس هانتا "توفى أثناء عودته من عمله، الإثنين، إلى مقاطعة شان دونغ، قادما في حافلة تضم 32 راكبا".
وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للركاب للتأكد إذا كانوا مصابين بفيروس هانتا، كإجراء احترازي.
وتم اكتشاف الفيروس الذي يسبب ما يعرف باسم "متلازمة الهنتافيروس الرئوية" لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1993.
وتتشابه متلازمة هانتا الرئوية مع أعراض الإنفلونزا العادية، لكنها قد تتفاقم بسرعة لتصبح مشكلات تنفسية ربما تهدد الحياة.
وحسب منظمة الصحة العالمية، تعد هذه المتلازمة مرضا تنفسيا فيروسيا حيواني المنشأ، وتنتقل العدوى إلى الإنسان بصفة أساسية عن طريق استنشاق الرذاذ أو ملامسة فضلات القوارض المصابة بالعدوى أو روثها أو لعابها.
لكن هناك ما هو مبشر، فعلى عكس فيروس كورونا، لم يثبت بشكل قطعي حتى الآن إمكانية انتقال فيروس هانتا بين البشر.
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