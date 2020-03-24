اختبار سريع لكشف فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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ليون: أعلن مختبر "بيوميريو" الفرنسي الثلاثاء أنه حصل بصورة استثنائية على الحق في أن يطرح في السوق الأميركية اختبارا جديداً سريعاً للكشف عن فيروس كوفيد-19 طوال فترة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي الوباء.
والاختبار الجديد المسمى "بيوفاير كوفيد-19" يكشف عن فيروس كورونا المستجد في خلال 45 دقيقة "من مسحة من البلعوم الأنفي"، وفق بيان صحافي صادر عن المجموعة الفرنسية.
وأضافت أن الاختبار سهل الاستخدام وجرى تطويره بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية التي ستتلقى أول كمية منه على أن يصبح بعدها متاحاً في السوق الأميركية، ومن ثم في السوق الدولية "عندما تسمح السلطات المنظمة بذلك".
وتؤكد الشركة أن تصريح التسويق هذا في الولايات المتحدة موقت، إذ مُنح وفقًا لإجراءات الطوارئ.
وتشير إلى أنها تزيد من طاقتها الإنتاجية في منطقة سولت ليْك سيتي في ولاية يوتا، غرب الولايات المتحدة، من أجل الوصول إلى قدرة إنتاجية "قصوى" من علب الاختبار "في غضون بضعة أسابيع".
وهذه ثاني مجموعة اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19 طورتها مجموعة "بيوميريو". وتم التحقق من نجاعة اختبار (SARS Cov-2 R-Gene) "في الوقت الحقيقي" في فرنسا من قبل المركز المرجعي الوطني لفيروسات عدوى الجهاز التنفسي الذي أشاد به.
وينبغي أن يحصل الاختبار المُنتج في فرنسا قريباً على تصريح لتسويقه في الاتحاد الأوروبي.
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